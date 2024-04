Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Das Papier von Drägerwerk konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 49,20 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie konnte um 09:01 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 49,20 EUR. Die Drägerwerk-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,20 EUR an. Bei 48,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 157 Drägerwerk-Aktien.

Am 20.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2023 (41,75 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 15,14 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,723 EUR. Im Vorjahr erhielten Drägerwerk-Aktionäre 0,190 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 56,33 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 27.10.2022 vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 724,60 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 724,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 24.07.2025 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,69 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

