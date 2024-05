Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Zuletzt wies die Drägerwerk-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 49,30 EUR nach oben.

Das Papier von Drägerwerk legte um 15:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 49,30 EUR. Die Drägerwerk-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 49,35 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.592 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.11.2023 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 14,00 Prozent wieder erreichen. Am 04.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,75 EUR ab. Abschläge von 15,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Drägerwerk-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,35 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,00 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Am 25.04.2024 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 735,82 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drägerwerk 761,13 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Drägerwerk rechnen Experten am 24.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2024 4,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

