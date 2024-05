Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit Einbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 48,65 EUR ab.

Um 09:00 Uhr ging es für die Drägerwerk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 48,65 EUR. Bei 48,65 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 48,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 56,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,52 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 41,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2023). Abschläge von 14,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,35 EUR je Drägerwerk-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,00 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,91 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 735,82 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 761,13 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Drägerwerk am 25.07.2024 vorlegen. Am 24.07.2025 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,94 EUR je Drägerwerk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Start auf grünem Terrain

SDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen SDAX schlussendlich steigen

Börse Frankfurt in Rot: SDAX gibt am Nachmittag nach