Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 43,65 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie wies um 15:41 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 43,65 EUR abwärts. Bei 43,55 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.078 Drägerwerk-Aktien.

Am 07.07.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,27 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 38,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,37 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 27.10.2022. Umsatzseitig standen 649,49 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drägerwerk 649,49 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.07.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,66 EUR je Drägerwerk-Aktie.

