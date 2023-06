Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagvormittag nahezu unverändert

Blick auf Drägerwerk-Kurs

Die Aktie von Drägerwerk hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 43,65 EUR bewegte sich die Drägerwerk-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Drägerwerk-Aktie ließ sich um 09:13 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 43,65 EUR. In der Spitze legte die Drägerwerk-Aktie bis auf 43,65 EUR zu. Die Drägerwerk-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,20 EUR ab. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 43,65 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 45 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 07.07.2022 auf bis zu 52,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,27 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2022 auf bis zu 38,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 12,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 48,37 EUR.

Drägerwerk gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,44 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 649,49 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 724,60 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2023 1,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

April 2023: So schätzen Experten die Drägerwerk-Aktie ein

Drägerwerk-Aktie im Plus: Drägerwerk schafft Rückkehr in die schwarzen Zahlen

Drägerwerk hält nach starker Umsatzentwicklung an Prognose fest: Drägerwerk-Aktie gefragt