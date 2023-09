Drägerwerk Aktie News: Anleger schicken Drägerwerk am Freitagnachmittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 42,85 EUR zu.

Um 15:15 Uhr stieg die Drägerwerk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 42,85 EUR. Die Drägerwerk-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,45 EUR an. Bei 42,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.026 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 51,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.04.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,95 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.10.2022 bei 38,45 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 10,27 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 52,03 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 27.10.2022. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 649,49 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 649,49 EUR gelegen.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 29.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Drägerwerk.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2023 2,76 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

