Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verliert am Mittwochnachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 51,40 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:30 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 51,40 EUR. Das Tagestief markierte die Drägerwerk-Aktie bei 51,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,40 EUR. Zuletzt wechselten 2.437 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.11.2023 bei 56,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Drägerwerk-Aktie. Am 20.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,33 EUR.

Am 27.10.2022 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 649,49 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,82 EUR je Drägerwerk-Aktie.

