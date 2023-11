Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Drägerwerk-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 51,40 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 51,40 EUR. Die Drägerwerk-Aktie zog in der Spitze bis auf 51,50 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 140 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.11.2023 bei 56,40 EUR. 9,73 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 38,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,90 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,33 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 27.10.2022. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 724,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 06.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Drägerwerk.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 3,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

