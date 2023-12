Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verteidigt Stellung am Freitagnachmittag

Drägerwerk im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 51,80 EUR bewegte sich die Drägerwerk-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 14:05 Uhr bei 51,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Drägerwerk-Aktie sogar auf 52,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Drägerwerk-Aktie bei 51,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 3.049 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 20.11.2023 auf bis zu 56,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Drägerwerk-Aktie. Bei 39,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,03 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 53,33 EUR an.

Am 27.10.2022 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,56 Prozent auf 724,60 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Drägerwerk veröffentlicht werden. Drägerwerk dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,00 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit Abgaben

Zuversicht in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Kursplus

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus