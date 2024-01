Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 48,10 EUR zu.



Um 11:47 Uhr ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 48,10 EUR. Die Drägerwerk-Aktie legte bis auf 48,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 48,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.197 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,84 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.03.2023 bei 39,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 21,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 56,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Drägerwerk am 27.10.2022. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 649,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.03.2025.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,98 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

