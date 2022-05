Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag fester

Um 30.05.2022 12:22:00 Uhr konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 50,10 EUR. In der Spitze legte die Drägerwerk-Aktie bis auf 50,30 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 14.086 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,70 EUR) erklomm das Papier am 30.06.2021. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 39,42 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 45,45 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 10,23 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 69,05 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Drägerwerk gewährte am 25.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Drägerwerk am 28.07.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Drägerwerk.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 3,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

