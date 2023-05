Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Dienstagvormittag südwärts

Aktien in diesem Artikel Draegerwerk 38,70 EUR

Die Aktie notierte um 09:15 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 45,40 EUR. In der Spitze büßte die Drägerwerk-Aktie bis auf 45,05 EUR ein. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 08.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,50 EUR an. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 13,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2022 (37,80 EUR). Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 16,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,37 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Am 27.10.2022 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Drägerwerk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 649,49 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Drägerwerk am 27.07.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte Drägerwerk die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,81 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

