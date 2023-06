Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gewinnt am Mittag

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 43,90 EUR zu.

Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 43,90 EUR. Bei 43,90 EUR erreichte die Drägerwerk-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,60 EUR. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 474 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.07.2022 auf bis zu 52,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 19,59 Prozent Luft nach oben. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,20 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,37 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Drägerwerk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 649,49 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 25.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,66 EUR fest.

