Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Freitagvormittag höher

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 43,60 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 43,60 EUR. In der Spitze legte die Drägerwerk-Aktie bis auf 43,60 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,60 EUR. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 107 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.07.2022 auf bis zu 52,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 20,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,20 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,37 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Am 27.10.2022 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,44 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,56 Prozent auf 724,60 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 649,49 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 27.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.07.2024 erwartet.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

