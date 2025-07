Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk legt am Mittwochnachmittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 71,30 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:44 Uhr 2,0 Prozent auf 71,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Drägerwerk-Aktie sogar auf 71,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.606 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.06.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 2,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2024 (42,20 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Drägerwerk-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,03 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 29.07.2025 vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 780,00 Mio. EUR im Vergleich zu 784,67 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Drägerwerk am 29.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Drägerwerk die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,77 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

