Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk schiebt sich am Montagmittag vor

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 47,40 EUR.

Um 10:50 Uhr stieg die Drägerwerk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 47,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Drägerwerk-Aktie sogar auf 47,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,85 EUR. Zuletzt wechselten 1.071 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.04.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,44 Prozent. Am 20.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 18,67 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,03 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Drägerwerk gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 649,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,50 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

