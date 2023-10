Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Drägerwerk-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 47,60 EUR nach oben.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 47,60 EUR. Die Drägerwerk-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 47,85 EUR aus. Bei 47,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 175 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

Am 28.04.2023 markierte das Papier bei 51,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 7,98 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,55 EUR am 20.12.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 19,01 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,03 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Drägerwerk veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das vergangene Quartal hat Drägerwerk mit einem Umsatz von insgesamt 649,49 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 06.03.2025.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,50 EUR je Aktie.

