Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag mit Einbußen

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 51,30 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 51,30 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Drägerwerk-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 50,90 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 50,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 305 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Drägerwerk-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2022 Kursverluste bis auf 38,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 24,85 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,33 EUR.

Drägerwerk gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 649,49 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 3,82 EUR im Jahr 2023 aus.

