Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Drägerwerk-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 41,10 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Drägerwerk-Aktie bis auf 41,10 EUR. Mit einem Wert von 41,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.620 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 17.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 25,95 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,20 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 7,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 39,12 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Drägerwerk gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 07.03.2024 erwartet.

Laut Analysten dürfte Drägerwerk im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -4,652 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Drägerwerk-Aktie im Plus: Drägerwerk will zurück in die operative Gewinnzone

So schätzen die Analysten die Drägerwerk-Aktie im Oktober 2022 ein

Drägerwerk-Aktie gibt Gewinne ab: Drägerwerk rutscht in die roten Zahlen - Hoffnung auf mehr Umsatz im Schlussquartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Draegerwerk AG & Co. KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Draegerwerk AG & Co. KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Draegerwerk AG & Co. KGaA

Bildquellen: Drägerwerk