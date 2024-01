Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verzeichnet am Nachmittag Verluste

Drägerwerk im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Drägerwerk-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 47,70 EUR ab.

Die Drägerwerk-Aktie notierte um 15:05 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 47,70 EUR. Bei 47,30 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 47,85 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 2.134 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Drägerwerk-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,80 EUR ab. Abschläge von 16,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 56,33 EUR.

Drägerwerk gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 724,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 07.03.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 06.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,98 EUR je Drägerwerk-Aktie.

