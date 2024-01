Drägerwerk Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Drägerwerk

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 47,85 EUR.

Um 09:00 Uhr rutschte die Drägerwerk-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 47,85 EUR ab. Die Drägerwerk-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,85 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 127 Drägerwerk-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.11.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 17,45 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,60 EUR am 22.03.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 17,24 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 56,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 27.10.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal hat Drägerwerk 649,49 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 649,49 EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,98 EUR je Drägerwerk-Aktie belaufen.

