Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag kaum verändert

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 63,80 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie wies um 11:45 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 63,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Drägerwerk-Aktie sogar auf 64,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Drägerwerk-Aktie bis auf 61,40 EUR. Bei 62,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 12.346 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2025 auf bis zu 65,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 2,00 Prozent niedriger. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 33,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Drägerwerk seine Aktionäre 2023 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 62,67 EUR.

Am 29.10.2024 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,78 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Drägerwerk 3,47 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 26,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 774,57 Mio. EUR im Vergleich zu 1,05 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.04.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,02 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Ausblick: Drägerwerk stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Handel in Frankfurt: SDAX sackt schlussendlich ab

XETRA-Handel SDAX am Freitagnachmittag im Minus