Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Montagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Das Papier von Drägerwerk gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 63,30 EUR abwärts.

Um 15:49 Uhr rutschte die Drägerwerk-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 63,30 EUR ab. Die Drägerwerk-Aktie gab in der Spitze bis auf 61,40 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.098 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Drägerwerk-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2024 Kursverluste bis auf 42,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 33,33 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Drägerwerk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 62,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 29.10.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,78 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 26,42 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 774,57 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,05 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Drägerwerk am 30.04.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.04.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,02 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

