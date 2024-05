Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 49,20 EUR nach.

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 49,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Drägerwerk-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 49,20 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 181 Drägerwerk-Aktien.

Bei 56,20 EUR markierte der Titel am 20.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 14,23 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,75 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 15,14 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,35 EUR je Drägerwerk-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,00 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Drägerwerk ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,91 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,33 Prozent auf 735,82 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 761,13 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 4,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

