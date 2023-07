Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Montagvormittag fester

Blick auf Drägerwerk-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Zuletzt wies die Drägerwerk-Aktie Gewinne aus. In der Stuttgart-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 45,60 EUR nach oben.

Im Stuttgart-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere um 09:15 Uhr 0,2 Prozent. Die Drägerwerk-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 45,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 45,70 EUR. Über Stuttgart wurden im bisherigen Handelsverlauf 88 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,50 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 15,13 Prozent wieder erreichen. Bei 37,85 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 17,00 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,37 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 27.10.2022 vor. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 649,49 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 649,49 EUR.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 31.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 2,56 EUR im Jahr 2023 aus.

