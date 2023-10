Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk präsentiert sich am Vormittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt sprang die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 47,50 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 47,50 EUR zu. Die Drägerwerk-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,60 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.037 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.04.2023 bei 51,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,21 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,55 EUR. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 23,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,03 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 724,60 EUR umgesetzt, gegenüber 649,49 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert. Schätzungsweise am 06.03.2025 dürfte Drägerwerk die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 3,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: SDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen