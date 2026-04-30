Drägerwerk: Auftragseingang steigt

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Drägerwerk hat die vorläufigen Zahlen für das erste Quartal 2026 bestätigt. Die Aktie hat vom Jahreshoch nun um rund 10 Prozent korrigiert.

Drägerwerk hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 den Umsatz um 3,5 Prozent auf 756 Mio. Euro gesteigert. Das EBIT verbesserte sich überproportional auf rund 18 Mio. Euro. (Q1 2025: 0,4 Mio. Euro). Im Vorjahr belastete aber noch eine tarifliche Sonderzahlung das Quartalsergebnis. Der Auftragseingang kam währungsbereinigt um 3,4 Prozent auf 864,7 Mio. Euro voran und übertrifft damit den Vorjahreswert von 860,8 Mio. Euro. Als maßgeblich hierfür nennt das Unternehmen das deutliche Wachstum in Deutschland. An den Zielen für 2026 wird erwartungsgemäß nicht geschraubt: Der Umsatz soll um 1,0 bis 5,0 Prozent wachsen. Beim EBIT wird weiterhin eine Marge von 5,0 bis 7,5 Prozent angekündigt. Im weiteren Jahresverlauf ist hier jedoch mit einer sukzessiven Konkretisierung zu rechnen. Das Papier hatte Mitte April nach Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen ein neues Jahreshoch bei gut 99 Euro erreicht, ist aktuell aber etwas auf Konsolidierungskurs. In den nächsten Tagen dürfte sich das Papier innerhalb der Seitwärtsrange zwischen 85 und 94 Euro einpendeln und wieder in Richtung der oberen Begrenzung tendieren.

Die Meldung des Unternehmens finden sie hier: https://www.draeger.com/de_de/Newsroom/About-Draeger/Draeger-with-strong-first-quarter-in-2026

Zuwächse bei Umsatz und EBITDA hat auch clearvise jüngst gemeldet, dies allerdings für 2025. Doch auch im laufenden Jahr will das Unternehmen weiter zulegen: zum Artikel

Eine interessente Konstellation gibt es bei DEWB. Angesichts der guten Performance der wichtigsten Beteiligungen werden die Chancen auf eine Trendwende der Aktie immer größer: zum Artikel

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Erstellung am 30.04.26 um 10:18 Uhr.

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