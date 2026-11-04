Drägerwerk: Das ist bis Jahresende noch drin

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Die Vorzugsaktie von Drägerwerk ist wieder auf dem Vormarsch. Technisch scheint das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht zu sein.

Nach zwei Prognoseanhebungen im Sommer musste Drägerwerk ein schwächeres drittes Quartal 2026 einräumen. Wenngleich das Unternehmen die Jahresziele für das Gesamtjahr bestätigte, sackte das Papier Mitte Oktober um fast 20 Prozent ab. Mittlerweile schickt sich die Aktie an, das verlorene Terrain zurückzuerobern. Unterstützung kommt dabei von der Technik.

Stabile Technik

Jede Medaille hat bekanntlich zwei Seiten. So ärgerlich der Kursrutsch für Investoren auch war, so stabil zeigte sich die Charttechnik. Zum einen wurde der zum Ende des vierten Quartals 2025 gestartete mittelfristige Aufwärtstrend nicht angekratzt und ist weiter intakt. Zum anderen stoppte der Abschwung bilderbuchmäßig an der 200-Tage-Linie, die seinerzeit bei rund 95 Euro verlief.

Gesunde Korrektur

Damit dürfte es sich hier um die Korrektur gehandelt haben, die sowieso längst überfällig war und für die sich der Markt noch den passenden Grund suchte. Denn der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigte nach dem starken Anstieg bis auf das Jahreshoch von rund 125 Euro ein Überkauft-Szenario an. Umgekehrte Vorzeichen nach der Korrektur: Da wies der Index auf eine überverkaufte Aktie hin.

Fazit

Technisch hat die Aktie Potenzial bis in den Bereich um rund 110 bis 115 Euro. Hier bewegte sich das Papier im August und September seitwärts. In einem freundlichen Gesamtmarkt könnte sogar der Test des Jahreshochs bei rund 125 Euro noch einmal auf der Agenda stehen. Ungeachtet dieser Aussichten sollten Anleger aber bedenken, dass die Drägerwerk-Aktie bereits seit Anfang 2025 einen exorbitanten Kursanstieg auf das Parkett gelegt hat, der stetig mit starken Quartalszahlen unterfüttert werden muss. Gelingt dies nicht, wie bei Vorlage der Q3-Zahlen, dann sind weitere deutliche Korrekturen denkbar. Bis zum Jahresende jedoch dürften die Dur-Töne überwiegen.

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Erstellung am 04.11.26 um 11:19 Uhr.

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