Drägerwerk: Ein Luxusproblem vor dem Kapitalmarkttag

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Die Vorzugsaktie von Drägerwerk hat den Kursrückgang von Mitte Oktober vor dem Kapitalmarkttag fast komplett aufgeholt. Gerade das Kursverhalten der letzten Wochen könnte für Anleger, die noch nicht investiert sind, eine Gelegenheit eröffnen.

Am Mittwoch findet in Lübeck der Kapitalmarkttag von Drägerwerk statt. Zuletzt hatte das Unternehmen einiges zu berichten: Denn nach zwei Prognoseanhebungen im Sommer musste Drägerwerk ein schwächeres drittes Quartal 2026 einräumen. Da die Prognose für das Gesamtjahr dennoch bestätigt wurde, dürfte die Enttäuschung der Anleger vor allem einem Luxusproblem geschuldet sein: der Hoffnung auf noch höhere Gewinne als angekündigt.

Ziele 2026 dürften stehen

Für 2026 erwartet das Unternehmen unverändert einen währungsbereinigten Umsatzanstieg um 2,0 bis 6,0 Prozent. Die EBIT-Marge soll zwischen 6,0 und 8,0 Prozent liegen. Im Neunmonatszeitraum kletterte der Umsatz währungsbereinigt um 5,3 Prozent (nominal: 4,7 Prozent) und die EBIT-Marge verbesserte sich auf rund 4,6 Prozent (9M 2025: 3,3 Prozent). Das deutet darauf hin, dass der Umsatz möglicherweise in der oberen Hälfte der Zielspanne, die EBIT-Marge aber eher am unteren Ende liegen könnte.

Was passiert mit den Mittelfristzielen?

Wir rechnen damit, dass auf dem Kapitalmarkttag die Ziele für 2026 noch einmal bestätigt oder gegebenenfalls konkretisiert werden. Spannender wird es möglicherweise, wenn das Unternehmen die Mittelfristziele bis 2030 präsentiert. Bisher nannte das Management eine Zielmarge beim EBIT von 10 Prozent, begleitet von einem kontinuierlichen Umsatzwachstum. Eine Konkretisierung des „kontinuierlichen“ Umsatzwachstums – möglichst oberhalb der 2-Prozent-Marke – könnte da schon positiv aufgenommen werden.

Fazit

Die Vorzugsaktie von Drägerwerk hat im bisherigen Börsenjahr 2026 rund 60 Prozent zugelegt. Bei durchschnittlichen Analystenschätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr von rund 8,50 Euro/Aktie beträgt das KGV bei Kursen um 114 Euro dennoch nur 13,4. Verläuft der Kapitalmarkttag positiv, sind weitere Kursaufschläge drin. Da das Papier auf kleinere Enttäuschungen zuletzt aber bereits mit größeren Kursabschlägen reagierte, gibt es vielleicht doch noch die Chance, bei Kursen um 100 Euro eine erste Position aufzubauen. Die 200-Tage-Linie verläuft bei rund 97 Euro und dürfte eine gute Unterstützung bieten.

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Erstellung am 16.11.26 um 11:45 Uhr.

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