Drägerwerk: Kann Q4 die Ziele retten?

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Die Vorzugsaktie von Drägerwerk ist nach vorläufigen Quartalszahlen eingebrochen. An den Zielen für 2026 rüttelt das Unternehmen aber nicht.

Mit einer Kursrally von rund 69 Euro zu Jahresbeginn 2026 bis zum Hoch bei 125 Euro Ende September gehörten die Vorzugsaktien von Drägerwerk zu den stärksten Performern bei deutschen Nebenwerten. Die Betonung liegt auf der Vergangenheitsform, denn mit Bekanntgabe vorläufiger Zahlen für das dritte Quartal 2026 zur Wochenmitte kam die Aktie kräftig unter die Räder.

Zweimal rauf, einmal runter?

Nach zwei Prognoseanhebungen im Sommer ist auf Basis vorläufiger Zahlen das Q3 nun doch schlechter als erwartet ausgefallen. Demnach stieg der Umsatz währungsbereinigt nur um 1,0 Prozent (nominal: 2,1 Prozent) auf rund 851 Mio. Euro (Q3 2025: 833,3 Mio. Euro). Gleichzeitig berichtet das Unternehmen von überproportional gestiegenen Funktionskosten. Das EBIT erreichte daher inklusive Zollrückerstattungen über 20,1 Mio. Euro nur rund 48 Mio. Euro (Q3 2025: 56,7 Mio. Euro).

Noch Luft bis zum Margenziel

Im Neunmonatszeitraum sieht es dementsprechend besser aus: Der Umsatz kletterte währungsbereinigt um 5,3 Prozent (nominal: 4,7 Prozent) auf rund 2.454 Mio. Euro (9M 2025: 2.343,5 Mio. Euro). Das EBIT stieg um fast 50 Prozent auf rund 112 Mio. Euro (9M 2025: 77,1 Mio. Euro) und die EBIT-Marge verbesserte sich auf rund 4,6 Prozent (9M 2025: 3,3 Prozent). Auf Basis dessen bestätigte Drägerwerk die Prognose für das Gesamtjahr 2026: Der währungsbereinigte Umsatz soll um 2,0 bis 6,0 Prozent steigen und die EBIT-Marge zwischen 6,0 bis 8,0 Prozent liegen.

Fazit

Dass Drägerwerk nach zwei Prognoseanhebungen nun mit einem schwächeren Quartal um die Ecke kommt, hat Anleger komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Wenngleich die Jahresziele vom Unternehmen bestätigt wurden, rauschte die Aktie ungebremst in den Keller. Das deutet darauf hin, dass…

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