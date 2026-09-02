Drägerwerk: Rückkehr in den Trendkanal?

Die Vorzugsaktie von Drägerwerk zeigt sich noch unbeeindruckt von Inflation und steigenden Zinsen. Technisch ist das Papier nah am Jahreshoch.

Qualität kaufen, wenn es marktbedingt zu Rücksetzern kommt: Diesen Rat haben wir Ihnen bei der Vorzugsaktie von Drägerwerk bereits mehrfach gegeben. Doch was tun, wenn die Aktie partout nicht konsolidieren will? Gute Frage. Hier helfen nur Geduld und die alte Börsenweisheit, dass alles was steigt, irgendwann auch wieder fällt. Die Antwort scheint auf den ersten Blick etwas bauernschlau – ist es aber nicht.

Korrektur? Welche Korrektur?

Der DAX hat vom Jahreshoch weniger als 3 Prozent nachgegeben. Wieso sollte dann die Drägerwerk-Vorzugsaktie nach den starken Halbjahreszahlen einknicken? Die spürbaren Kursverluste betrafen zuletzt nämlich überwiegend Technologiewerte. Der DAX hingegen hat (noch) nicht korrigiert. Doch sollte der Gesamtmarkt tatsächlich stärker nachgeben, dann wird dies Drägerwerk zu spüren bekommen. Denn nach einer Jahresperformance von fast 70 Prozent wäre das doch der richtige Zeitpunkt für Gewinnmitnahmen.

Blick auf den mittelfristigen Trend

Beim Blick auf den Dreijahreschart zeigt sich, dass sich das Drägerwerk-Papier seit Januar 2025 in einem stabilen Aufwärtstrendkanal befindet. Im Januar und im April 2026 gelang es, diesen Kanal sogar nach oben zu verlassen. Doch beide Ausbrüche wurden vom mittelfristigen Trend wieder eingefangen. Anfang Juli setzte die Aktie sogar auf der Unterseite des Trendkanals auf, um dann mit ordentlich Anlauf die obere Marke erneut zu durchbrechen. Aktuell bewegt sich das Papier deutlich über dem Trendkanal. Zudem liegt der RSI-Indikator leicht im überkauften Bereich.

Fazit

Fundamental hat das Unternehmen mit zwei Zielanhebungen in kurzer Zeit die Basis für den dynamischen Aufschwung gelegt. Hinter vorgehaltener Hand wurde bereits über eine dritte Zielanhebung diskutiert. Diese Fantasie dürfte aufgrund der absehbaren wirtschaftlichen Folgen des Kriegs am Golf erst einmal raus sein. Technisch könnte sich das Papier zunächst wieder am mittelfristigen Aufwärtstrend orientieren. Dieser verläuft an der Oberseite aktuell bei 102 Euro, an der Unterseite bei 83 Euro. Bleiben Sie geduldig.

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Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.565 Prozent oder 14,1 Prozent p.a. (Stand: 29.08.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 02.09.26 um 10:56 Uhr.

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