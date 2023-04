Drägerwerk startet mit Umsatzsprung ins Jahr - Prognose bestätigt

Aktien in diesem Artikel Drägerwerk 42,80 EUR

LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk ist mit einem Umsatzsprung in das neue Jahr gestartet. Die deutlich verbesserte Lieferfähigkeit sorgte im ersten Quartal für einen währungsbereinigten Umsatzsprung von 649,5 Millionen Euro im Vorjahr auf rund 761 Millionen. Zudem habe sich die deutlich gestiegene Nachfrage nach Beatmungsgeräten in China positiv ausgewirkt, teilte der Konzern am Montagabend in Lübeck mit. Er bestätigte dabei auch die Prognose für das laufende Jahr.

Das vorläufige Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte im Zuge des deutlichen Umsatzwachstums im ersten Quartal auf rund 29 Millionen Euro zu. Ein Jahr zuvor hatte bei dieser Kennzahl noch ein Verlust von 35,1 Millionen Euro gestanden. Die Bruttomarge sei insbesondere aufgrund eines positiven Produktmixes auf rund 45 (Vorjahr: 42,2) Prozent gestiegen, hieß es weiter. Der währungsbereinigte Auftragseingang ging hingegen von 825,7 Millionen im Vorjahr auf rund 804 Millionen Euro zurück.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Drägerwerk weiter mit einer Rückkehr zu Wachstum und Profitabilität mit einem währungsbereinigten Umsatzanstieg von 7,0 bis 11,0 Prozent und einer Ebit-Marge von 0,0 bis 3,0 Prozent.

Anleger zeigten sich erfreut. Die Drägerwerk-Vorzugsaktie legte auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um drei Prozent im Vergleich zum Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft zu./jha/he