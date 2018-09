Draghi: APP beinhaltet beträchtlichen Ankauf von Green Bonds

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zentralbanken des Eurosystems haben im Rahmen ihres Kaufprogramms APP nach Aussage von EZB-Präsident Mario Draghi so genannte Green Bonds in beträchtlichem Umfang erworben. Bei seiner Anhörung des Wirtschafts- und Währungsausschusses des Europaparlaments sagte der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), der Anteil dieser Papiere am APP entspreche ihrem Anteil am Universum der ankauffähigen Papiere. Er habe bisher noch nie die Gelegenheit gehabt, dies zu kommunizieren, sagte Draghi.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/jhe

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2018 10:41 ET (14:41 GMT)