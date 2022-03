Draghi spricht mit Putin: Waffenstillstand so schnell wie möglich

ROM (dpa-AFX) - Italiens Ministerpräsident Mario Draghi hat gegenüber Kreml-Chef Wladimir Putin die Bereitschaft signalisiert, bei klaren Deeskalationszeichen Russlands zum Friedensprozess beizutragen. "Herr Präsident Putin, ich rufe Sie an, um über Frieden zu sprechen", sagte der 74 Jahre alte Ex-Chef der Europäischen Zentralbank am Mittwoch nach Angaben seines Amtssitzes während des Telefonats. Er betonte zudem, dass es wichtig wäre, so schnell wie möglich einen Waffenstillstand zu erreichen. Das solle die Bevölkerung schützen und die Verhandlungsbemühungen aufrechterhalten.

Putin habe dem Italiener das Bezahlsystem für Gas in der russischen Landeswährung Rubel beschrieben, hieß es weiter. Im Mittelpunkt standen außerdem die jüngsten Entwicklungen bei den Verhandlungsgesprächen der Kriegsparteien. Beide wollen nach italienischen Angaben weiter in Kontakt bleiben./jon/DP/jha