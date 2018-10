Draghi warnt vor Diskussionen über Zentralbank-Unabhängigkeit

Von Josh Zumbrun

BALI (Dow Jones)--Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, hat davor gewarnt, die Unabhängigkeit von Zentralbanken in Frage zu stellen. Draghi sagte bei der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Bali, drei Faktoren bedrohten derzeit die Säulen der Weltwirtschaft am stärksten: Handelsspannungen, eine Verletzung der Regeln, auf denen die EU basiere und die Bereitschaft, die Unabhängigkeit von Zentralbanken zu diskutieren.

Draghis Äußerungen bezogen sich offenkundig auf die jüngste Kritik von US-Präsident Donald Trump an der Geldpolitik der Federal Reserve, auch wenn der EZB-Präsident ihn nicht namentlich nannte. Laut Draghi könnte ein Eintreten dieser Risiken zu einem abrupten und Zinsanstieg und einer starken Änderungen bei Asset-Preisen führen. Der EZB-Präsident sagte, wenn Politiker Zentralbanken aufforderten, bestimmte Dinge zu tun, dann sei das kein Weg, deren Unabhängigkeit zu respektieren.

