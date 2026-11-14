Dragonfly Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Der Umsatz lag bei 12,2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 23,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Dragonfly Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 29,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -16,000 USD je Aktie gewesen.

Dragonfly Energy hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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