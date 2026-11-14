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Dragonfly Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dragonfly Energy Holdings Corp Registered Shs
1.79 USD -0.33 USD -15.57 %
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Dragonfly Energy hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dragonfly Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 29,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -16,000 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 12,2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 23,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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