Dragonfly Energy legte Quartalsergebnis vor

Dragonfly Energy ließ sich am 14.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dragonfly Energy die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dragonfly Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,64 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -9,300 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,7 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 27,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net