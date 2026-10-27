DRC Systems India veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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DRC Systems India hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 INR gegenüber 0,310 INR im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 228,3 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 212,9 Millionen INR.
Redaktion finanzen.net
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