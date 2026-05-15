DREAMTECH veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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DREAMTECH präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -96,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DREAMTECH ein EPS von 22,00 KRW in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 260,71 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 23,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DREAMTECH 341,19 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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