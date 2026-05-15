DREAMTECH veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

DREAMTECH präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -96,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DREAMTECH ein EPS von 22,00 KRW in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 260,71 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 23,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DREAMTECH 341,19 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net