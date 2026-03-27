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Drehstopp

Amazon-Aktie im Fokus: 'Tomb Raider'-Dreharbeiten wegen Verletzung von Sophie Turner unterbrochen

30.03.26 09:16 Uhr
NASDAQ-Wert Amazon-Aktie im Blick: Drehstopp bei "Tomb Raider" nach Verletzung von Sophie Turner | finanzen.net

Amazon muss die Produktion der "Tomb Raider"-Serie vorübergehend stoppen. Hauptdarstellerin Sophie Turner hat sich verletzt - Details sind bislang nicht bekannt.

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Die Dreharbeiten an der "Tomb Raider"-Serie sind wegen einer Verletzung von Lara-Croft-Darstellerin Sophie Turner (30) unterbrochen worden. "Sophie Turner hat sich kürzlich eine leichte Verletzung zugezogen", teilte die Filmproduktionsgesellschaft Amazon MGM Studios den Branchenmagazinen "Deadline" und "Entertainment Weekly" mit. "Als Vorsichtsmaßnahme wurde die Produktion vorübergehend unterbrochen, damit sie sich erholen kann. Wir freuen uns darauf, die Produktion so bald wie möglich wieder aufzunehmen."

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Details zu Turners Verletzung und ob sie sich diese am Set zugezogen hatte, wurden nicht mitgeteilt. Amazon MGM Studios hatten Mitte Januar bekanntgegeben, dass die Dreharbeiten zu der Serie mit der britischen "Game of Thrones"-Schauspielerin Turner in der Hauptrolle aufgenommen wurden. Turner und die Amazon MGM Studios hatten ein erstes Foto von ihr im typischen Lara-Croft-Look mit Tanktop und Waffenhalterung am Oberschenkel veröffentlicht.

Die Serie "Tomb Raider" für das Streamingportal Prime Video basiert auf der gleichnamigen Videospielreihe, die seit Mitte der 1990er Jahre beliebt ist. Lara Croft ist eine Archäologin und Abenteurerin, de sich auf gefährliche Missionen begibt. Vor Turner hatten Angelina Jolie und Alicia Vikander die Actionheldin in drei Kinofilmen verkörpert.

In der neuen Serie sollen neben Turner auch Sigourney Weaver ("Avatar"), Jason Isaacs ("Harry Potter") sowie der deutsch-schwedische Schauspieler August Wittgenstein ("Ku'damm 77") mitspielen. Drehbuchautorin und Produzentin ist Phoebe Waller-Bridge, von der die erfolgreiche Serie "Fleabag" stammt.

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Im nachbörslichen US-Handel an der NASDAQ sinkt das Amazon-Papier um 0,46 Prozent auf 198,42 US-Dollar.

/ani/DP/zb

LOS ANGELES (dpa-AFX)

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26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
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11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

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