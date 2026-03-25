Nordex-Aktie trotzdem schwächer: Auftrag in Sachsen-Anhalt
Nordex hat von der Windpark Nuscheler GmbH einen Auftrag über 28 MW erhalten.
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Wie das im MDAX und TecDAX notierte Windenergie-Unternehmen mitteilte, liefert der Konzern für den Standort Beesenstedt 3 im Saalekreis in Sachsen-Anhalt drei Anlagen des Typs N163/6.X mit 164 Metern Nabenhöhe sowie eine weitere N163/6.X auf einem 118-Meter-Stahlrohrturm.
Die Turbinen solle im Frühjahr 2027 installiert werden, die Inbetriebnahme im Sommer 2027 abgeschlossen werden. Der Auftrag beinhalte auch einen Premium-Service über 15 Jahre.Die Nordex-Aktie fällt zwischenzeitlich um 2,16 Prozent auf 44,42 Euro.
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Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com