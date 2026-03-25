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Nordex-Aktie trotzdem schwächer: Auftrag in Sachsen-Anhalt

26.03.26 09:38 Uhr
Nordex-Aktie trotzdem Neuauftrag schwächer | finanzen.net

Nordex hat von der Windpark Nuscheler GmbH einen Auftrag über 28 MW erhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
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Wie das im MDAX und TecDAX notierte Windenergie-Unternehmen mitteilte, liefert der Konzern für den Standort Beesenstedt 3 im Saalekreis in Sachsen-Anhalt drei Anlagen des Typs N163/6.X mit 164 Metern Nabenhöhe sowie eine weitere N163/6.X auf einem 118-Meter-Stahlrohrturm.

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Die Turbinen solle im Frühjahr 2027 installiert werden, die Inbetriebnahme im Sommer 2027 abgeschlossen werden. Der Auftrag beinhalte auch einen Premium-Service über 15 Jahre.

Die Nordex-Aktie fällt zwischenzeitlich um 2,16 Prozent auf 44,42 Euro.

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Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
25.03.2026Nordex BuyJefferies & Company Inc.
23.03.2026Nordex UnderperformRBC Capital Markets
19.03.2026Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.2026Nordex Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
25.03.2026Nordex BuyJefferies & Company Inc.
19.03.2026Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.2026Nordex BuyDeutsche Bank AG
27.02.2026Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.03.2026Nordex Market-PerformBernstein Research
17.02.2026Nordex Equal WeightBarclays Capital
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
23.03.2026Nordex UnderperformRBC Capital Markets
13.01.2026Nordex UnderperformRBC Capital Markets
25.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
04.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
28.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets

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