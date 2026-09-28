Drei deutsche Biontech-Standorte werden geschlossen
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MAINZ (dpa-AFX) - Drei deutsche Produktionsstandorte des Pharmaunternehmens Biontech (BioNTech (ADRs)) mit zusammen 1.800 Mitarbeitern werden geschlossen. Das Mainzer Unternehmen fand nach eigenen Angaben keine Käufer für seine Werke im hessischen Marburg, im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein und in Tübingen in Baden-Württemberg. Biontech wurde in der Corona-Pandemie mit seinem Covid-19-Impfstoff weltbekannt./chs/DP/mis
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