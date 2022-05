Pfizer-Aktie springt an: Impfstoff-Zulassung für Kleinkinder geplant - BioNTech-Aktie kaum verändert

Drei Impfungen erzeugten starke Immunantworten und eine hohe Wirksamkeit, teilten das Mainzer Biotechunternehmen BioNTech und der US-Pharmakonzern Pfizer am Montag mit. Die beiden Partner veröffentlichten erste Ergebnisse aus ihrer klinischen Studie der Phase 2/3 mit Kindern im Alter von sechs Monaten bis unter fünf Jahren. Demnach wurde eine Wirksamkeit von gut 80 Prozent gegen eine symptomatische COVID-Erkrankung nach der dritten Dosis beobachtet, während die hochansteckende Omikron-Variante vorherrschte. Die Impfungen seien gut vertragen worden, die Nebenwirkungen mild bis moderat gewesen.

Den Zulassungsantrag bei der US-Arzneimittelbehörde FDA wollen BioNTech und Pfizer noch in dieser Woche abschließen. Weitere Anträge in der Europäischen Union und weltweit sollen in den kommenden Wochen folgen. Bislang ist der Impfstoff in der EU und den USA nur zum Einsatz bei Kindern ab fünf Jahren freigegeben. Sie erhalten zwei Dosen wie Jugendliche ab zwölf Jahren und die Erwachsenen, allerdings in einer niedrigeren Dosis. Die Dosierung für unter Fünfjährige ist nochmals deutlich niedriger und entspricht mit drei Mikrogramm einem Zehntel der Erwachsenendosis.

Im Handel an der NYSE gewinnt die Pfizer-Aktie zeitweise 1,22 Prozent auf 53,11 US-Dollar, Papiere von BioNTech zeigen sich an der NASDAQ zeitweise um 0,03 Prozent fester bei 163,05 US-Dollar.

Frankfurt (Reuters)

Bildquellen: Marco Lazzarini / Shutterstock.com, Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images