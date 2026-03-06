DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 -7,4%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.436 -0,3%Euro1,1619 ±0,0%Öl92,69 +9,9%Gold5.171 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- US-Chipaktien, TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, DroneShield im Fokus
Top News
Quantencomputer-ETFs auf dem Vormarsch: Eine Zukunftswette mit offenem Ausgang Quantencomputer-ETFs auf dem Vormarsch: Eine Zukunftswette mit offenem Ausgang
Februar 2026: Die Expertenmeinungen zur Alphabet A (ex Google)-Aktie Februar 2026: Die Expertenmeinungen zur Alphabet A (ex Google)-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Drei Unifil-Soldaten bei Beschuss im Libanon verletzt

07.03.26 07:02 Uhr

BEIRUT (dpa-AFX) - Infolge der Kämpfe im Libanon zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz sind drei Soldaten der UN-Beobachtermission Unifil in ihrem Stützpunkt verletzt worden. Ein Schwerverletzter sei zur Behandlung in ein Krankenhaus in der libanesischen Hauptstadt Beirut gebracht worden, die beiden anderen Verletzten würden in einer Unifil-Einrichtung behandelt, teilte die Mission der Vereinten Nationen mit. Ein Brand auf dem Stützpunkt im Südwesten des Libanons sei gelöscht worden.

Wer­bung

"Es ist inakzeptabel, dass Friedenstruppen, die vom Sicherheitsrat beauftragte Aufgaben erfüllen, angegriffen werden", erklärte Unifil. Jeder Angriff auf Unifil-Truppen stelle einen schweren Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht dar. Unifil teilte nicht mit, welche Kriegspartei für den Vorfall verantwortlich war.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach ebenfalls von einem "inakzeptablen Angriff" auf Unifil. Auch UN-Generalsekretär António Guterres verurteilte den Vorfall. Die verletzten Blauhelmsoldaten stammen demnach aus Ghana.

Zuvor hatte es unter Berufung auf Sicherheitskreise geheißen, dass auch ein Posten von Unifil unter israelischen Beschuss geraten sei. Das israelische Militär teilte mit, die Angelegenheit zu prüfen.

Wer­bung

Am Freitag hatte es bei landesweiten israelischen Angriffen im Libanon auf Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz nach libanesischen Angaben erneut mehrere Todesopfer gegeben. Die Hisbollah feuert seit dem vergangenen Wochenende wieder regelmäßig Raketen auf israelische Ziele ab. Israel reagiert seitdem mit massiven Luftangriffen im Libanon.

Die Vereinten Nationen haben seit 1978 Blauhelmsoldaten im Grenzgebiet von Israel und dem Libanon stationiert. Aktuell sind daran rund 7.500 Soldatinnen und Soldaten aus fast 50 Ländern beteiligt./hme/DP/zb