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Drei weitere israelische Soldaten im Libanon getötet

31.03.26 07:44 Uhr

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Israel hat die Namen drei weiterer Soldaten mitgeteilt, die bei Kämpfen im Libanon getötet worden sind. Demnach handelt es sich um einen 22-jährigen Hauptmann und zwei 21-jährige Hauptfeldwebel. Zwei weitere Soldaten seien bei einem Vorfall im Süden des Libanons verletzt worden, einer davon schwer. Bereits am Montag hatte es eine Mitteilung der Armee über einen getöteten Soldaten gegeben.

Nach Beginn des Iran-Kriegs vor knapp einem Monat hatte auch die libanesische Hisbollah-Miliz ihre Angriffe auf Israel wieder aufgenommen, Israel reagierte mit heftigen Luftangriffen und Bodeneinsätzen in dem nördlichen Nachbarland. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hatte zuletzt gesagt, Israel wolle bis auf weiteres das Gebiet bis zum Litani-Fluss im Südlibanon kontrollieren./le/DP/jha