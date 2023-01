Drei weitere Todesurteile im Iran - Fußballer zu Haft verurteilt

Werbung

Heute im Fokus

Inflationssorgen nehmen ab: DAX legt zu -- Goldman Sachs offenbar mit Stellenabbau -- Alibaba-Chef Jack Ma gibt Führung bei Ant Group ab -- Tesla, QIAGEN, Deutsche Post im Fokus

Aktivistischer US-Investor Inclusive Capital Partners mit Beteiligung an Bayer. Porsche Holding führt Anteilskauf an Porsche Sportwagen AG durch. Intel-Projekt in Magdeburg soll fortgeführt werden. Borgers wird von Autoneum übernommen. 40 Prozent der deutschen Unternehmen rechnen für 2023 mit Rezession. JPMorgan nimmt SAP in "Analyst Focus List" auf.