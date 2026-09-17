BYD-Aktie im Fokus: Was die Werkspläne in Europa für Anleger bedeuten

Drei Werke geplant

17.09.26 11:13 Uhr

Ein Sonderberater von BYD skizziert für Europa drei Montagewerke und eine Batteriefabrik, während Zölle und ein holpriger Zeitplan den Ausbau begleiten.

• Die europäischen Expansionspläne sind eine Reaktion auf EU-Zollregelungen und Sonderzölle auf chinesische Elektroautos, wobei die Aktie trotz positiver Analystenmeinungen kurzfristig unter Druck steht.

• Der Ausbau in Ungarn ist im Gange, weitere Standorte in Spanien, Frankreich oder Italien werden geprüft; die Serienproduktion in Szeged ist für Ende 2026 geplant.

• BYD plant langfristig drei Fahrzeugmontagewerke und eine Batteriefabrik in Europa, um Zollkosten zu umgehen und die Produktion vor Ort zu lokalisieren.

Berater skizziert langfristige Werksstruktur für den europäischen Markt

Ungarn startet die Produktion, weitere Standorte werden noch geprüft

Zollregeln der EU treiben die Lokalisierung der Fertigung voran

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BYD, chinesischer Hersteller von Elektrofahrzeugen und Batterietechnologie, benötige langfristig drei Fahrzeugmontagewerke und eine Batteriefabrik in Europa, erklärte Sonderberater Alfredo Altavilla am Mittwoch in Turin. Die Aussage fällt in eine Phase, in der der Konzern parallel an Zöllen, einem holprigen Zeitplan in Ungarn und dem Ausbau des Vertriebsnetzes arbeitet.

Drei Werke und eine Batteriefabrik als Zielbild

Alfredo Altavilla, Sonderberater von BYD für Europa, bezifferte den langfristigen Bedarf des Unternehmens auf drei Fahrzeugmontagewerke und eine Batteriefabrik auf dem Kontinent. Das erste Werk in Ungarn nimmt die Produktion auf, über einen zweiten Standort will der Konzern noch bis Jahresende entscheiden. Spanien und Frankreich gelten dabei als Favoriten, auch Italien bleibt laut Altavilla im Rennen. Statt neue Anlagen auf der grünen Wiese zu errichten, bevorzugt BYD den Kauf und Umbau bestehender Werke, ein Ansatz, der nach Einschätzung des Beraters Zeit und Kapital sparen soll.

Bereits im September 2025 hatte Altavilla erklärt, der Konzern müsse noch entscheiden, ob eine dritte Montagefabrik oder eine Batteriefabrik Priorität erhalte, da der Fokus damals vollständig auf dem Start des Werks in Ungarn gelegen habe. Ein Jahr später ist aus der offenen Priorisierung ein klar formuliertes Zielbild mit beiden Standorttypen geworden.

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Zölle und Zeitplan setzen BYD unter Druck

Hintergrund der Expansionspläne ist eine EU-Vorgabe, die einen Komponenten-Ursprung von 70 Prozent verlangt, damit Hersteller von günstigeren Zollregeln profitieren. Seit Ende Oktober 2024 erhebt die EU zudem Sonderzölle auf batterieelektrische Autos aus China. BYD zahlt darauf rund 17 Prozent zusätzlich zum allgemeinen Einfuhrzoll von 10 Prozent, während Tesla dank einer geringeren Sonderzollstufe auf rund 7,8 Prozent kommt.

Der bisherige Zeitplan hinkt bereits hinterher: Das Pkw-Werk im ungarischen Szeged sollte ursprünglich Ende 2025 die Produktion aufnehmen, tatsächlich lief im Januar nur eine Testfertigung an. Die reguläre Serienproduktion soll laut BYD-Vizepräsidentin Stella Li erst im vierten Quartal 2026 starten. Ein zweites Werk in der Türkei mit einer geplanten Investition von einer Milliarde US-Dollar liegt komplett auf Eis.

Vertrieb und Nutzfahrzeuge wachsen parallel

Anlass für Altavillas Äußerungen war die Eröffnung eines Vertriebszentrums der Denza-Marke in Turin, dem zweiten von zwölf geplanten Standorten in Italien bis 2027. Europaweit peilt BYD insgesamt 350 solcher Zentren an. Parallel treibt der Konzern die Lokalisierung im Nutzfahrzeugbereich voran: Stella Li kündigte an, künftig alles, was in Europa verkauft wird, dort auch produzieren zu wollen. Der erste schwere Elektro-Lkw ETT 44 soll bis zum zweiten Quartal 2027 an europäische Kunden ausgeliefert werden, ausgestattet mit einer 651-Kilowattstunden-Batterie und einer Reichweite von bis zu 600 Kilometern.

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Bereits am Dienstag hatte Stella Li auf der IAA Transportation in Hannover angekündigt, BYD wolle langfristig faktisch zu einem europäischen Unternehmen werden. Die Ankündigungen aus Turin fügen sich in diese Linie.

Was das für Anleger bedeutet

Für Anleger steht bei BYD kurzfristiger Druck einer längerfristigen Logik gegenüber. Der Sonderzoll von rund 17 Prozent verteuert jedes aus China importierte Elektroauto , der Hochlauf in Szeged verschiebt sich ins vierte Quartal 2026, und das Türkei-Werk ruht. Genau hier setzt die Europa-Strategie an: Wer vor Ort fertigt und die Hürde von 70 Prozent beim Komponenten-Ursprung erfüllt, entgeht den Sonderzöllen und schützt seine Margen. Die drei geplanten Montagewerke und die Batteriefabrik sind damit weniger Wachstumsfantasie als Absicherung des Europa-Geschäfts gegen die Zollpolitik.

Die Zahlen stützen diese Lesart nur teilweise. Im zweiten Quartal 2026 kletterte der Gewinn um 30 Prozent, der erste Zuwachs seit fünf Quartalen, getragen von Exporten und höherwertigen Modellen. Zugleich schrumpfte der Umsatz, weil der Heimatmarkt schwächelt. BYD wächst also dort, wo die europäische Fertigung ansetzt, kämpft aber in China mit Preisdruck. Für die Aktie liegt der Hebel damit weniger im reinen Absatz als in der Frage, ob die Lokalisierung die Zollkosten schnell genug senkt.

So schätzen Analysten die BYD-Aktie ein

Das Analystenbild bleibt konstruktiv, das Kursbild vorsichtig. Der Konsens aus 17 Häusern steht auf Strong Buy, das mittlere Kursziel liegt spürbar über der aktuellen Notierung in Hongkong, und die UBS traut dem Papier mit ihrem Buy-Rating noch etwas mehr zu. Trotzdem notiert die Aktie seit Jahresbeginn im Minus. Der Markt honoriert die Europa-Pläne also noch nicht, sondern wartet auf Belege in Form anlaufender Serienproduktion und sinkender Zolllast.

Wer engagiert ist oder einen Einstieg prüft, kann die kommenden Monate an drei Punkten festmachen: ob BYD den zweiten Montagestandort wie angekündigt bis Jahresende festlegt und ob Spanien, Frankreich oder Italien den Zuschlag erhält, wie sauber die Serienproduktion in Szeged anläuft und ob die Nachfrage außerhalb Chinas die Schwäche im Heimatmarkt weiter ausgleicht. An diesen Punkten wird sich messen lassen, ob aus der Europa-Strategie tragfähige Zahlen werden.

Julia Walter, Redaktion finanzen.net

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