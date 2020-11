Dreiecke: So erkennen Sie die Chartformation und setzen sie richtig ein

Folgen FACEBOOK EMAIL

Dreiecke kommen nicht nur in der Geometrie, sondern auch in der Technischen Analyse vor. Häufig werden sie als Fortsetzungsformationen kategorisiert. Allerdings treten sie nicht selten auch als Umkehrformationen in Erscheinung. Wie Sie diese Chartformationen in Kursverläufen erkennen und in ihren Trading-Entscheidungen einsetzen können, lesen Sie hier.