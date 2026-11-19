SHENZHEN (dpa-AFX) - Das historische Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin ist beendet. Das berichteten amerikanische Journalisten und das chinesische Staatsfernsehen übereinstimmend. Die drei Staatschefs sprachen etwa 90 Minuten.

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Ein Treffen in dieser Zusammensetzung gab es noch nie. Bislang fanden zwischen den Atommächten nur bilaterale Gespräche statt. Beim G20-Gipfel im japanischen Osaka 2019 etwa waren Trump, Putin und Xi zwar zugegen. Aber auch dort trafen sie sich jeweils immer nur zu zweit - ein exklusives Dreiergespräch hatte es nicht gegeben./rin/DP/mis