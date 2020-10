Dreimal mehr Anträge für Heizungsprämien des Bundes

GO

Heute im Fokus

DAX kaum verändert -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Henkel wagt neue Prognose -- GRENKE offen für neues Franchisemodell -- Zalando hebt Ausblick -- Allianz, Global Fashion Group, AMD im Fokus

Warburg Research senkt Kursziel für Südzucker. Fresenius-Medical-Care-CFO: Mittelfristziele sind ambitionierter. LSE verkauft Mailänder Börse für 4,3 Milliarden Euro an Euronext. Großbritannien: Wirtschaft wächst vierten Monat in Folge. HSBC will Trinkaus-Restaktionäre abfinden. HOCHTIEF-Tochter CIMIC hofft auf viele Aufträge aus Corona-Konjunkturpaketen.